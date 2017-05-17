После ДТП один из водителей стал вести себя необычным образом

В среду после обеда после небольшого ДТП в полицию позвонила женщина и сообщила, что виновник ДТП ведет себя очень странно.

ДТП произошло около 16 ч. Звонившая указала, что она ехала с Шешкинской горы в сторону центра, недалеко от кольцевой у педагогического университета в ее автомобиль врезалась другая машина.

ДТП было несерьезным, однако водитель другого авто выскочил из машины, стал бегать по дороге, потом лег на газон, бился головой об землю. После этого он сел за руль и опустил на него голову.

Женщина сказала, что боится подойти к этому человеку.

На место происшествия выехали полиция и врачи скорой помощи.

Выяснилось, что водитель трезвый. Вероятно, он совершил ДТП по невнимательности. Врачам он сказал, что болеет диабетом.