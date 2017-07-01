После ДТП на Via Baltika закрыто движение: один человек погиб

ru.DELFI.lt
суббота, 1 июля 2017 г. 08:06
1 июля, в 4.35 ч., на дороге Via Baltika, у деревни Гивишкес (Казлу-рудская мэрия), столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Погиб пассажир легкового автомобиля. Второго пострадавшего доставили в больницу.

Около 5.30 ч. полиция сообщила, что движение на магистрали закрыто.

Все машины направляют в объезд по старой дороге, сообщает Департамент полиции.

Спасатели сказали DELFI, что к их приезду один человек уже был мертв, второго освободили из машины и передали врачам скорой помощи.

По данным полиции, Kia Picanto выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Scania, которым управлял гражданин Польши.

Погиб пассажир Kia, а водитель в коматозном состоянии находится в реанимации.

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