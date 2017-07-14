Полиция занялась наркоманами

Жители часто обращались во второй комиссариат полиции с жалобами на то, что в общественном транспорте ездят наркоманы, которые вызывающе ведут себя, оскорбляют пассажиров, пугают их. наркоманы группами ездят в табор за наркотиками, а потом уже в состоянии опьянения возвращаются в город.

Полицейские вместе с работниками Susisiekimo paslaugos11 июля провели рейд на Эйшишском шоссе.

В течение 2 часов задержали 31 безбилетного пассажира, 7 - человек, находившихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, 1 человек оказал полиции сопротивление. В отношении всех нарушителей составили протоколы.

Большинство наркоманов вели себя агрессивно в отношении контролеров, но при виде полицейских успокаивались.

Одна из наркоманок была беременной. Она признала, что давно употребляет наркотики, хотя и знает, что это наносит большой вред ребенку. От предложенной медицинской помощи женщина отказалась.

Подобные рейды полицейские будут проводить и в будущем.