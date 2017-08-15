Полиция задержала в Латвии 110 китайских телефонных мошенников

Как отметили в полиции, разработка спецоперации и подготовка в ней длилась около двух месяцев. В результате было выявлено шесть адресов, по которым вечером 14 августа провели обыски: в Риге, Саулкрасты и Адажи. В ходе санкционированных обысков изъято достаточно доказательств мошенничества в интернет-среде. Все вещдоки передадут китайским коллегам.
Полиция установила, что мошенники из числа преимущественно граждан Китайской Народной Республики проживали на территории Латвии, а их жертвы — в Китае. В период с марта по конец июня 2017 года сумма ущерба, причиненного телефонными мошенниками, составила около 2 миллионов евро.
К операции были привлечены пограничники, которые в настоящее время проверяют, насколько легально китайцы попали на территорию Латвии и на каких условиях они здесь проживали. Полиция предполагает, что ей удалось задержать и организаторов преступлений, и исполнителей.
После окончания следствия будет решаться вопрос о выдаче подозреваемых китайской стороне.