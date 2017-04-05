Полиция задержала сотрудника ДГБ, начато расследование

5 апреля, в 10.25 ч., в Григишкес, на дороге A1, полиция остановила автомобиль Volvo, которым управлял младший специалист Департамента госбезопасности Литвы (1974 г.р.).

В крови водителя было 1,57 промилле. Начато расследование, поскольку в крови водителя было больше 1,5 промилле.

В ДГБ начато служебное расследование, сотруднику грозит дисциплинарное взыскание.

"ДГБ начал служебное расследование, во время которого получат материал, в зависимости от данных результата расследования назначат взыскание, - сказано в комментарии представителя ДГБ Аурелии Каткувене, которая прислала комментарий по этому вопросу порталу DELFI. – В отношении сотрудников и работников ДГБ действуют строгие правила безупречной репутации".