Полиция задержала подозреваемых в убийстве паневежца

24 апреля задержаны подозреваемые в убийстве молодого человека, которое в минувшие выходные произошло в Паневежисе. Задержаны трое подозреваемых - двое 17-летних и один 20-летний жители Паневежиса.

20-летний и один 17-летний были судимы за кражу и нарушение общественного порядка, третий подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал. При задержании подозреваемые сопротивления полиции не оказывали.

Сейчас подозреваемых допрашивают.

Подозревают, что 23 апреля, ночью в Паневежисе произошел конфликт между знакомыми людьми. Во время конфликта до смерти был избит молодой человек 1991 г.р, а молодой человек 1999 г.р. был ранен (находится в больнице), еще один участник конфликта (1998 г.р.) не пострадал.