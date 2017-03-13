Полиция задержала напавших на беременную женщину молодых людей

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ru.DELFI.lt
понедельник, 13 марта 2017 г. 15:06
В понедельник после обеда каунасская полиция сообщила о том, что уже задержала двоих молодых людей, которых подозревают в том, что 12 марта вечером у магазина Maxima на ул. Року, в Каунасе, они на пали на беременную женщину с ребенком и ее друга иностранца.
© DELFI / Ainis Gurevičius

В понедельник перед обедом полиция задержала двоих подозреваемых ранее судимых молодых людей, нашли и забрали их автомобиль. Задержаны молодые люди 23 и 24 лет. Позже полиция задержала и еще двоих подозреваемых - 18-летнюю девушку и 21-летнего молодого человека, который также уже был судим.

Полиция благодарит жителей, откликнувшимся на сообщение с просьбой о помощи.

Подозреваемые угрожали беременной женщине и ее другу за то, что они слишком долго расплачивались за покупки у кассы. Подозреваемые уехали на автомобиле Mercedes Benz.

"Воскресенье, 19.30 ч., магазин Maximа на ул. Року. Агрессивные молодые люди напали на беременную женщину с малолетним ребенком за то, что она долго платила за покупки в кассе. Молодые люди не только их оскорбляли, но и угрожали, что если женщина обратится в полицию, засунут ее в багажник, и ее ждет судьба Страздаускайте", - рассказал читатель Kas vyksta Kaune.

Позже действие перенеслось на стоянку у магазина. Когда подозреваемые увидели, что муж беременной женщины иностранец, стали оскорблять его, угрожали расправой.

Когда иностранец стал их снимать, молодые люди стали вести себя еще агрессивнее. Один из молодых людей несколько раз пытался ударить иностранца ногой.

К счастью, на помощь подоспели люди, находившиеся на стоянке, которые помогли защититься и сняли инцидент на камеру.

Одна из женщин рассказала, что подозреваемые сняли номера с машины, но удалось снять их спереди, где их снять не успели.

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