Полиция задержала молодых людей, которые пытались пробраться в чужой дом

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ru.DELFI.lt
пятница, 5 мая 2017 г. 15:39
Вильнюсская полиция задержала молодых людей, которые пытались пробраться в чужой дом в вильнюсском микрорайоне Пилайте. Оба подозреваемых - несовершеннолетние.

4 мая полицейские 5-го комиссариата одного из подозреваемых задержали в Науининкай. Второй в пятницу утром был задержан на проспекте Саванорю. Поскольку информация о них была предана огласке, оба они пытались скрыться от полиции.

Полиция начала расследование по 2 ч. 178 дт. УК ЛР. Несовершеннолетних подозревают также в совершении других преступлений, поэтому 5 мая решается вопрос назначения меры пресечения.

Полиция благодарит общину Пилайте за предоставленную информацию и помощь.

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