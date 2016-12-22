Полиция выяснила, из какого оружия был убит Моркявичюс

21 декабря, вечером, на месте убийства мастера бушидо Ремигиюса Моркявичюса появились цветы и свечи. В четверг здесь по-прежнему работают криминалисты. В Каунасе, на проспекте Балту, у дома, где было совершено убийство, Стоп-лентой огорожена большая территория.

Пресс-секретарь Каунасской полиции Одета Вайткявичене заверила DELFI, что ведется осмотр места преступления, ищут улики. Она также сообщила, что расследованием убийства Моркявичюса занимаются сотрудники Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП).

В стене дома, у входа в подъезд, остались следы пуль.

Заместитель главы ЛБКП Анджей Рогинский сказал DELFI, что уже выяснили, из какого оружия был убит Моркявичюс, но раскрывать эту информацию еще рано.

Сколько пуль попало в Моркявичюса, Рогинский в четверг после обеда еще не мог сказать - ждали результатов экспертизы.

"Проявите терпение. Работают лучшие криминалисты и лучшие эксперты", - сказал Рогинский.