Полиция выяснила, из какого оружия был убит Моркявичюс

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ru.DELFI.lt
четверг, 22 декабря 2016 г. 15:43
21 декабря, вечером, на месте убийства мастера бушидо Ремигиюса Моркявичюса появились цветы и свечи. В четверг здесь по-прежнему работают криминалисты. В Каунасе, на проспекте Балту, у дома, где было совершено убийство, Стоп-лентой огорожена большая территория.
Remigijaus Morkevičiaus nužudymo vieta
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Пресс-секретарь Каунасской полиции Одета Вайткявичене заверила DELFI, что ведется осмотр места преступления, ищут улики. Она также сообщила, что расследованием убийства Моркявичюса занимаются сотрудники Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП).

В стене дома, у входа в подъезд, остались следы пуль.

Заместитель главы ЛБКП Анджей Рогинский сказал DELFI, что уже выяснили, из какого оружия был убит Моркявичюс, но раскрывать эту информацию еще рано.

Сколько пуль попало в Моркявичюса, Рогинский в четверг после обеда еще не мог сказать - ждали результатов экспертизы.

"Проявите терпение. Работают лучшие криминалисты и лучшие эксперты", - сказал Рогинский.

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