Полиция устновила личность бросившего на территорию посольства Беларуси петарду

Вильнюсская полиция в четверг сообщила, что установила личность мужчины, подозреваемого в том, что он забросил петарду на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе.

Как сказал представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс, этот человек ранее в поле зрения полиции не попадал. После установления его личности он был приглашен в полицию, где ему предъявили подозрения в нарушении общественного порядка.

Инцидент произошел 18 мая. Люди не пострадали.

В 20:26 во двор белорусского посольства на улице Миндауго была заброшена пачка сигарет с петардой, которая взорвалась.