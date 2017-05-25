Полиция устновила личность бросившего на территорию посольства Беларуси петарду

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BNS
четверг, 25 мая 2017 г. 14:41
Вильнюсская полиция в четверг сообщила, что установила личность мужчины, подозреваемого в том, что он забросил петарду на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе.
© DELFI / Tomas Vinickas

Как сказал представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс, этот человек ранее в поле зрения полиции не попадал. После установления его личности он был приглашен в полицию, где ему предъявили подозрения в нарушении общественного порядка.

Инцидент произошел 18 мая. Люди не пострадали.

В 20:26 во двор белорусского посольства на улице Миндауго была заброшена пачка сигарет с петардой, которая взорвалась.

BNS
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