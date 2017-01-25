Полиция разыскивает женщину, выбросившую новорожденного в мусорный бак

Полиция просит у общества помощи в поисках женщины, которая родила и выбросила новорожденного в мусорный бак. О происшествии сообщили 20 января, труп младенца в помещении ЗАО Energesman был обнаружен в 19.30 ч. Труп был обнаружен на линии сортировки отходов.
Полиция расследует обстоятельства этого происшествия, выясняют причину смерти младенца и ищут его мать. всех, кто может предоставить следствию ценную информацию, просят звонить по номерам 112 или 8 698 76417, 8 682 67871.
DELFI 20 января писал, что труп обнаружили работники компании и вызвали полицию.