Полиция разыскивает женщину, выбросившую новорожденного в мусорный бак

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ru.DELFI.lt
среда, 25 января 2017 г. 15:58
Полиция просит у общества помощи в поисках женщины, которая родила и выбросила новорожденного в мусорный бак. О происшествии сообщили 20 января, труп младенца в помещении ЗАО Energesman был обнаружен в 19.30 ч. Труп был обнаружен на линии сортировки отходов.
Atliekų rūšiavimo linijos atidarymas
© Organizacijos nuotr.

Полиция расследует обстоятельства этого происшествия, выясняют причину смерти младенца и ищут его мать. всех, кто может предоставить следствию ценную информацию, просят звонить по номерам 112 или 8 698 76417, 8 682 67871.

DELFI 20 января писал, что труп обнаружили работники компании и вызвали полицию.

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