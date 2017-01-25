Полиция расследует обстоятельства этого происшествия, выясняют причину смерти младенца и ищут его мать. всех, кто может предоставить следствию ценную информацию, просят звонить по номерам 112 или 8 698 76417, 8 682 67871.

Полиция просит у общества помощи в поисках женщины, которая родила и выбросила новорожденного в мусорный бак. О происшествии сообщили 20 января, труп младенца в помещении ЗАО Energesman был обнаружен в 19.30 ч. Труп был обнаружен на линии сортировки отходов.

Полиция разыскивает женщину, выбросившую новорожденного в мусорный бак Полиция просит у общества помощи в поисках женщины, которая родила и выбросила новорожденного в мусорный бак. О происшествии сообщили 20 января, труп младенца в помещении ЗАО Energesman был обнаружен в 19.30 ч. Труп был обнаружен на линии сортировки отходов.

Шокирующее свидетельство об убийстве в "Психбарисе": все началось со слов "Путин - х..ло" Группа молодых людей в баре Vingrių 17, который известен как Psichbaris, пила и была агрессивно настроена – когда один из посетителей бара сказал, что ему нравится президент России Владимир Путин, ему пригрозили расправой. И выполнили свою угрозу с лихвой.

Спикер парламента Пранцкетис попал в ДТП авария могла произойти по вине водителя Департамента охраны руководства 25 января утром в ДТП попал спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис. В 8.35 ч. в полицию сообщили, что попавшие в ДТП водители не могут решить спор самостоятельно, поэтому на место происшествия выехал экипаж полиции.

Полиция разыскивает пропавшего вильнюсца Вильнюсская полиция разыскивает пропавшего без вести вильнюсца Сергея Пешко (1972 г.р.), который 3 января 2017 года ушел из дома на ул. Соду 3-ои, и не вернулся.