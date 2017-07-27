Полиция разыскивает подозреваемого в нападении на женщин на пляже

16 мая, в 14.30 ч., в Клайпеде, на женском пляже в Смильтине, неизвестный мужчина напал и избил женщину, а также использовал против нее слезоточивый газ. 15 июля, в 15.30 ч., в Смильтине на женском пляже тот же мужчина напал на знакомую ему женщину и избил ее, а также применил слезоточивый газ.

Полиция разыскивает Петра. приметы подозреваемого: рост 170 см, среднего телосложения, волосы и борода русые, длиннее, чем на фото, глаза голубые, кожа лица со следами ожогов, выглядит старше, чем на фотографии. Мужчина живет на ул. Найкупес или недалеко от нее. Часто приезжает в Смильтине, к Новой переправе.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины или точном месте жительства, сообщить в полицию по номеру 112 или 8-700 61155, 8-700 60710.