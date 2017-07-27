Полиция разыскивает подозреваемого в нападении на женщин на пляже

ru.DELFI.lt
четверг, 27 июля 2017 г. 16:53
16 мая, в 14.30 ч., в Клайпеде, на женском пляже в Смильтине, неизвестный мужчина напал и избил женщину, а также использовал против нее слезоточивый газ. 15 июля, в 15.30 ч., в Смильтине на женском пляже тот же мужчина напал на знакомую ему женщину и избил ее, а также применил слезоточивый газ.
© Klaipėdos aps. VPK

Полиция разыскивает Петра. приметы подозреваемого: рост 170 см, среднего телосложения, волосы и борода русые, длиннее, чем на фото, глаза голубые, кожа лица со следами ожогов, выглядит старше, чем на фотографии. Мужчина живет на ул. Найкупес или недалеко от нее. Часто приезжает в Смильтине, к Новой переправе.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины или точном месте жительства, сообщить в полицию по номеру 112 или 8-700 61155, 8-700 60710.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Полиция разыскивает подозреваемого в нападении на женщин на пляже

Полиция разыскивает подозреваемого в нападении на женщин на пляже
16 мая, в 14.30 ч., в Клайпеде, на женском пляже в Смильтине, неизвестный мужчина напал и избил женщину, а также использовал против нее слезоточивый газ. 15 июля, в 15.30 ч., в Смильтине на женском пляже тот же мужчина напал на знакомую ему женщину и избил ее, а также применил слезоточивый газ.

Пожарные-спасатели сняли с дерева мальчика в гипсе

Пожарные-спасатели сняли с дерева мальчика в гипсе
Пожарным-спасателям часто приходится снимать с деревьев кошек, но 26 июля, в 11.24 ч. поступило сообщение о том, что на дерево забрался мальчик и не может с него слезть.

В Шальчининкском районе мужчина обругал соседку и показал ей причинное место (1)

В Шальчининкском районе мужчина обругал соседку и показал ей причинное место
26 июля, в 10.37 ч., в Шальчининкском районе мужчина пришел во двор к соседке и на глазах у ее малолетних детей (девочек 2001 и 2006 г.р.) нагло демонстрировал свое неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок, ругал соседку бранными словами.

В больнице от алкоголя скончался один из основателей "Вильнюсской бригады" (11)

В больнице от алкоголя скончался один из основателей Вильнюсской бригады
24 июля, в Вильнюсе, в Сантаришкской клинике, в реанимации скончался известный в прошлом авторитет преступного мира, один из ближайших соратников главы "Вильнюсской бригады" Бориса Деканидзе Виктор Полонский, по прозвищу "Веснушка" (1960 г.р.).

Автобус Lux Express линии Таллин-Рига попал в аварию

Автобус Lux Express линии Таллин-Рига попал в аварию
Автобус Lux Express, который совершал рейс из Таллина в Ригу, во вторник вечером попал в аварию на территории Латвии. ДТП произошло в тот момент, когда автобус совершал обгон, сообщает rus.Delfi.ee.
Facebook друзья