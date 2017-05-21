Полиция разыскивает двоих мужчин, связанных с исчезновением каунасца

ru.DELFI.lt
воскресенье, 21 мая 2017 г. 17:06
Полиция Каунаса разыскивает пропавшего без вести Эгидиюса Сабулиса (31 г.), который 16 мая в 18-19 ч. вышел из дома в Каунасе, в Вилиямполе и пропал без вести.
Vaclovas Vaitkevičius
© Kauno aps. VPK

Полицейским удалось установить, что мужчина сел в серый VW Transporter, на котором планировал ехать в Шяуляй. Были получены данные, что информацией об исчезновении Сабулиса могут располагать Вацловас Вайткявичюс (1962 г.р.) и Денас Вайткявичюс (1993 г.р.).

Denas Vaitkevičius
Denas Vaitkevičius
© Kauno aps. VPK

Полиция просит всех, кто располагает информацией об исчезновении Сабулиса или местонахождении вышеуказанных людей, звонить по номерам (8 37) 303359, (8 37) 303450 или 112.

Полиция разыскивает двоих мужчин, связанных с исчезновением каунасца
© Policijos nuotr.
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Полиция разыскивает двоих мужчин, связанных с исчезновением каунасца

Vaclovas Vaitkevičius
Полиция Каунаса разыскивает пропавшего без вести Эгидиюса Сабулиса (31 г.), который 16 мая в 18-19 ч. вышел из дома в Каунасе, в Вилиямполе и пропал без вести.

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