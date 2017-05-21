Полиция разыскивает двоих мужчин, связанных с исчезновением каунасца

Полиция Каунаса разыскивает пропавшего без вести Эгидиюса Сабулиса (31 г.), который 16 мая в 18-19 ч. вышел из дома в Каунасе, в Вилиямполе и пропал без вести.

Полицейским удалось установить, что мужчина сел в серый VW Transporter, на котором планировал ехать в Шяуляй. Были получены данные, что информацией об исчезновении Сабулиса могут располагать Вацловас Вайткявичюс (1962 г.р.) и Денас Вайткявичюс (1993 г.р.).

Denas Vaitkevičius © Kauno aps. VPK

Полиция просит всех, кто располагает информацией об исчезновении Сабулиса или местонахождении вышеуказанных людей, звонить по номерам (8 37) 303359, (8 37) 303450 или 112.