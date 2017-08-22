Полиция разыскивает брата Пикуль-Ясайтене, который мог участвовать в перестрелке

ru.DELFI.lt
вторник, 22 августа 2017 г. 16:16
21 августа, вечером, в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, 44, гремели выстрелы. По данным полиции, конфликт произошел около пиццерии Charlie Pizza между молодыми людьми.
Oksana Pikul-Jasaitienė, Saulius Gagas, Jono Barono nuotrauka
© DELFI montažas

Во вторник после обеда состоялась пресс-конференция, во время которой назвали фамилии подозреваемых. В их числе – брат певицы и предпринимателя Оксаны Пикуль-Ясайтене Йонас Баронас.

Молодой человек не в первый раз попадает в поле зрения полиции.

Представитель полиции Саулюс Гагас сказал, что ведется расследование в связи с покушением на убийство.

По словам представителя полиции, один из молодых людей во время инцидента достал из пакета с надписью Gelbėkit vaikus пистолет и открыл стрельбу.

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В общей сложности задержаны 4 человека, которые участвовали в вооруженном конфликте. Во время конфликта случайно пострадала молодая женщина (1991 г.р.), которая в конфликте не участвовала. Она была ранена в ногу, опасность ее жизни не грозит. Пуля попала в ногу женщины рикошетом.

Пострадала не только молодая женщина. Был ранен и один из задержанных. Его врачи скорой помощи осмотрели на месте происшествия.

В общей сложности было сделано не меньше 4 выстрелов (обнаружили 4 гильзы).

Около дома номер 18 на ул. Вилейшё, под машиной, обнаружили пистолет ТТ и пакет с белы порошком (подозревают, что это кокаин).

После задержания подозреваемых у них в домах и автомобилях провели обыски - обнаружили фальшивые деньги 9 купюр по 500 евро, а также большое количество наркотиков - конопля и кокаин (65 г.).

Начаты расследования по факту хранения фальшивых денег и наркотиков. Все задержанные - красочные личности, которые не раз попадали в поле зрения полиции.

Еще одного подозреваемого полиция объявила в розыск - это Йонас Баронас (1995 г.р.). Предполагают, что стрелял именно он. Полиция просит общество информировать о местонахождении подозреваемого.

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