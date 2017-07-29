Полиция провела в Вильнюсе традиционный ночной рейд

На этот раз полицейский рейд не прошел без эксцессов. Его увенчал любитель дрифтинга на BMW, не заметивший шесть экипажей полиции. Когда его остановили, он стал хамить полицейским.

В 22 ч. рейд начался на столичной улице Карейвю, у Валакампяйского моста.

Первым попался 21-летний молодой человек на Mazda, у которого никогда не было водительского удостоверения.

За вождение без документов был также наказан и водитель Renault Laguna - проживающий в Литве гражданин Беларуси (1988 г.р.) предъявил белорусские права, несмотря на то, что проживает в Литве больше двух лет. TodОн также был наказан за вождение без прав.

За вождение без прав был наказан и водитель Mitsubishi Colt. В машине было разбито лобовое стекло. Кроме того, останавливаясь около полиции, водитель Mitsubishi заехал на тротуар. Друзья водителя рассказали полиции, что машину кто-то бил бейсбольной битой. Сам водитель сказал, что купил ее с разбитым лобовым стеклом.

На ул. Карейвю был остановлен и нетрезвый водитель VW Sharan. В организме молодого человека (1993 г.р.) было 1,10 промилле.

Около 1 ч. полицейские перебрались к кольцевому перекрестку около Педагогического университета.

На пр-те Конституциёс был остановлен водитель Audi A6 со стажем меньше двух лет, в организме которого было 0,07 промилле, однако ему придется пересдавать на права и заплатить штраф от 230 до 300 евро.

Там же была остановлена женщина на автомобиле Mercedes, которая предъявила российские права. Ей также придется платить штраф за вождение без прав, поскольку она проживает в Литве уже много лет.

В то же время на стоянке около Forum Palace был остановлен 26-летний любитель дрифтинга на BMW. Водитель был трезвым, но вел себя странно. Кричал, рассказывал про свое богатство и т.д.

На вопрос, где он работает, молодой человек ответил: "Отмываю деньги!". Полицейскому он кричал: "Мне тебя жалко, старик! У тебя трагическая зарплата! Я дрифтинговал и буду дрифтинговать!".

Потом он немного успокоился и сказал, что не видел стоявших в сотне метров полицейских. Был составлен протокол за хулиганство на дорогах, молодому человеку грозит штраф от 450 до 550 евро и лишение прав на 1-2 года.