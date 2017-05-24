Полиция провела обыск в доме известного врача, результаты шокировали

Научное исследование известного травматолога-ортопеда Республиканской вильнюсской больницы, которое якобы могло совершить настоящий переворот в медицине, завершилось ничем – полиция получила из США сообщение Центра пропавших детей, и провела обыск в доме врача. Найденное, мягко говоря, шокировало следователей.

Еще больше полицию удивило оправдание врача, который сказал, что все обнаруженное в ходе расследования - это часть его научного исследования.

Выяснилось, что заведующий отделом термических травм РВБ использовал для своего исследования фотографии сексуально использовавшихся детей – изучал их половые органы.

В Литве каждый год фиксируют все больше случаев, когда врачи присылают на свои компьютеры и смартфоны детскую порнографию. Представитель Литовского бюро криминальной полиции Донатас Мажейка сказал, что чаще всего подозреваемые дают такие объяснения, которые не имеют ничего общего с реальностью.

"Есть люди, которые на самом деле хотели бы иметь сексуальные отношения с детьми, но вслух они об этом не скажут, поэтому одни говорят об исследованиях, другие уверяют, что хотели поймать и передать полиции нарушителей, а третьи - что хотели написать статью на эту тему – мир велик, люди разные, есть разные варианты", – отметил он.

По словам полицейского, сам факт, что человек "таким" интересуется - это серьезный сигнал – нужно внимательно изучить его.

В данном случае из США передали информацию о том, что, по данным IP, из одной из усадьб Вильнюсского района (Авиженское староство) постоянно распространяют детское порно.

Эта усадьба принадлежит известному врачу, однако порно распространял не он, а мужчина, который временно помогал семье по хозяйству, он подключался к хозяйскому IP адресу. Получив разрешение, криминалисты проверили не только компьютер этого мужчины, но и компьютер владельца усадьбы.

Результаты были неожиданными – детским порно интересовался и врач, в его компьютере нашли 1 фото, а в смартфоне – 40 детских фото.

Врач уверял, что проводил исследование. Он сказал, что примерно 5 лет назад начал интересоваться коррекцией ожогов в области половых органов. Правда, официально нигде не зарегистрировано, что врач проводил такое исследование.

Но все его объяснения его ситуацию не облегчили – в Литве уголовная ответственность грозит не только за распространение детского порно, но и за его хранение и приобретение.

Только после обыска врач стал интересоваться получением разрешения на сбор подобных материалов в научных целях, но пока не выяснил, кто такие разрешения выдает.