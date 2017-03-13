Полиция просит помощи в опознании человека, укравшего 10 000 евро

Сотрудники ГКП Таурагского округа просят жителей о помощи в опознании мужчины, которого подозревают в краже.

9 марта, около 15 ч. в здании на ул. Вутауто, в Таураге, из кармана куртки висевшей в шкафу в кабинете неизвестный мужчина украл кошелек с документами и 10 125 евро. Подозревают, что преступление мог совершить снятый на камеру мужчина.

Всех, кто что-либо знает о мужчине на видео, просят связаться со старшим специалистом Криминальной полиции Таураге по эл. почте mantas.kosys@policija.lt или с дежурным по номеру (8 446) 20 270; по анонимному телефону (8 446) 61 952; по Единому номеру помощи 112.