Полиция просит помощи в опознании человека, укравшего 10 000 евро

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ru.DELFI.lt
понедельник, 13 марта 2017 г. 17:07
Сотрудники ГКП Таурагского округа просят жителей о помощи в опознании мужчины, которого подозревают в краже.
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

9 марта, около 15 ч. в здании на ул. Вутауто, в Таураге, из кармана куртки висевшей в шкафу в кабинете неизвестный мужчина украл кошелек с документами и 10 125 евро. Подозревают, что преступление мог совершить снятый на камеру мужчина.

Всех, кто что-либо знает о мужчине на видео, просят связаться со старшим специалистом Криминальной полиции Таураге по эл. почте mantas.kosys@policija.lt или с дежурным по номеру (8 446) 20 270; по анонимному телефону (8 446) 61 952; по Единому номеру помощи 112.

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