Полиция просит помощи общественности в поиске европейских преступников

Международные европейские правоохранительные ведомства просят помощи общественности в поиске разыскиваемых преступников: среди наиболее разыскиваемых в Европе есть и литовцы.

Как сообщило в пятницу Бюро криминальной полиции Литвы, с конца января 2016 года, когда был опубликован список наиболее разыскиваемых в Европе лиц, уже задержаны 36 подозреваемых. Из них минимум 10 человек были задержаны только благодаря сообщениям граждан и предоставленной полезной информации, и благодаря вниманию СМИ к преданию гласности кампании Most Wanted (англ. Наиболее разыскиваемые).

Четверо беглецов сдались сами, после того, как их фамилии появились в этом списке.

Сейчас в поле зрения международной кампании находится литовец Паулюс Тамошявичюс. Его подозревают в том, что он вместе с двумя сообщниками использовал физическое насилие и незаконно лишил свободы пострадавшего, избил его с сообщниками, отчего пострадавший скончался.

В списке наиболее разыскиваемых в Европе лиц фигурируют более 60 нарушителей закона, это осужденные или подозреваемые, совершившие особо тяжкие преступления - убийцы, террористы, похитители людей, торговцы наркотиками.