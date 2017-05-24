Полиция просит о помощи: этот человек бросил взрывчатку на территорию белорусского посольства

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ru.DELFI.lt
среда, 24 мая 2017 г. 17:01
Столичная полиция сообщает, что получены фотографии человека, которого подозревают в том, что он бросил неустановленный взорвавшийся предмет на территорию белорусского посольства. Именно он убегал от здания посольства, когда произошел взрыв.
© Vilniaus aps. VPK

Полиция проводит расследование по 1 ч. 284 ст. УК ЛР (нарушение общественного порядка).

18 мая, в 20.26 ч. в полицию поступило сообщение о том, что на территорию белорусского посольства в Вильнюсе, на ул. Миндауго, бросили неустановленный взорвавшийся предмет (возможно петарду), предмет взорвался во дворе посольства. Имущество и люди не пострадали.

В ходе расследование были получены записи с видеокамер, на которых зафиксирован молодой человек, подозреваемый в нарушении общественного порядка.

Полиция просит всех, кто опознал молодого человека, связаться со следователем 2-го комиссариата полиции Алиной Слуцкене по номеру (8 5) 271 6075, эл. п. alina.sluckiene@policija.lt или звонить по номеру 112.

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