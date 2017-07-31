Полиция прочесывает леса, разыскивая пропавшего мужчину

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ru.DELFI.lt
понедельник, 31 июля 2017 г. 15:09
28 июля в Алитусскую полицию обратился мужчина, который сообщил, что 26 июля, около 12 ч. из дома в Пренай вышел и до сих пор не вернулся его 45-летний сын Дайнюс Леймонас. Приметы пропавшего: рост 178 см, среднее телосложение, волосы темные, короткие, на затылке есть шрам.
Dainius Leimonas
© Alytaus apskr. VPK

На Леймонасе был красный спортивный джемпер, светло-синие джинсы с желтыми полосами. У него был мобильный телефон, но с 27 июля по телефону с мужчиной связаться невозможно.

Полиция опросила близких пропавшего, осмотрела лес рядом с домом, берега Немана.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номерам +370 319 62170 или 112.

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