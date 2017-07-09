Полиция Латвии: в деле о пропавшем мальчике - странности, несовпадения и равнодушие

 (10)
rus.DELFI.lv
воскресенье, 9 июля 2017 г. 12:19
Дело о пропавшем в латвийской Лиепае пятилетнем мальчике Иване Берладине характеризуют странности, несовпадения и равнодушие, сказал, подводя недельные итоги поисков ребенка начальник отдела Криминальной полиции Лиепайского участка Госполиции Угис Ава.
© Foto: Valsts polcija

По его словам, мальчика ищут по всей Латвии, но наиболее масштабные поиски ведутся в Лиепае и окрестностях. Следствие проводится различными методами. Поиски ведут на земле, в воде, в подвалах зданий. Водолазы и вертолет Вооруженных сил привлекаются по мере надобности.

Полиция продолжает принимать на специальный ящик puikaliepaja@iem.gov.lv видеоматериалы, которые могут быть связаны с исчезнувшим ребенком, а также информацию по телефону 116000.

Помощь жителей важна, и полиция просит продолжать делиться сведениями, даже малозначительными, которые помогут найти мальчика и выяснить обстоятельства его пропажи.

Полиция призывает людей, заметивших где-то мальчика без сопровождения взрослых, похожего на пропавшего Ваню, спросить у ребенка, не заблудился ли он, где его родители, и если возникнут хоть малейшие подозрения, сразу информировать об этом полицию, а до прибытия полицейских оставаться рядом с ребенком.

В пятницу полиция получила много звонков от жителей, видевших в общественном транспорте или других местах похожего на Ивана мальчика. Но, к сожалению, нередко люди сообщали об этом не в тот же момент, а гораздо позже.

Двумя основными версиями у следователей остаются несчастный случай или преступление. Но не исключается, что Иван мог на общественном транспорте уехать в другое место Латвии. "На уровне слухов у нас очень много информации, но проверяем и слухи. И хотя допускаем, что случилась самое плохое, надеемся, что ничего с ним не произошло", — подчеркнул Ава.

"Это дело характеризуют странности, несовпадения и равнодушие. Мальчик мог самостоятельно перемещаться в общественном транспорте и бродить по улицам, а никто из взрослых об этом не знал. Соседи мальчика рассказывали СМИ, что мать била своих детей, но полиции об этом не сообщали. Нужно понимать, что у пятилетнего ребенка нет логики взрослого человека и он перемещается хаотически", — указывает Ава.

По его словам, ведущие специалисты полиции и армии круглосуточно ищут мальчика. Ава благодарит всех добровольцев, которые откликнулись на призыв и участвовали в поисках ребенка, а также благодарит жителей, которые продолжают делиться информацией, которая может помочь следствию.

На сегодня у следствия есть такая информация: в субботу 1 июля около 8 утра мальчик сел на остановке в Тосмаре в автобус, идущий в сторону Каросты, а через 20 минут пересел на микроавтобус и поехал в центр города, до площади Куршу. В последний раз Ивана видели в субботу около 16 часов в районе улицы Спидолас в Лиепае.

На мальчике была синяя спортивная куртка с капюшоном, с белым рисунком спереди, темные спортивные брюки и бежевые сандалии на босу ногу. Под курткой, возможно, была красная футболка с изображением машинки "Маквин".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

ДТП со смертельным исходом в Лентварисе: погибли два человека (1)

ДТП со смертельным исходом в Лентварисе: погибли два человека
В воскресенье, около 12.15 часов, у Лентвариса произошла серьезная авария - автомобиль Volvo V70 врезался в дерево и перевернулся. Удар был сильным - от машины, на котором ехали двое молодых людей, осталась лишь груда металла.

Авария в Вильнюсе: столкнулись несколько автомобилей и автобус

Авария в Вильнюсе: столкнулись несколько автомобилей и автобус
Массовая авария произошла в Вильнюсе, столкнулись несколько автомобилей и автобус, пострадали люди.

Полиция Латвии: в деле о пропавшем мальчике - странности, несовпадения и равнодушие (10)

Полиция Латвии: в деле о пропавшем мальчике - странности, несовпадения и равнодушие
Дело о пропавшем в латвийской Лиепае пятилетнем мальчике Иване Берладине характеризуют странности, несовпадения и равнодушие, сказал, подводя недельные итоги поисков ребенка начальник отдела Криминальной полиции Лиепайского участка Госполиции Угис Ава.

Ночь в Паланге: только газ смог угомонить драчунов (16)

Ночь в Паланге: только газ смог угомонить драчунов
В последнее время в Паланге достаточно спокойно, плохая погода отпугнула отдыхающих, а патрулирующие улицы города полицейские рассказывают, что отдельные драки традиционно случаются разве что под утро. Однако в субботу ночью было иначе, полиции пришлось успокаивать разбушевавшегося молодого человека с помощью газа уже в полночь.

Юные садистки издевались над кроликом и сами оказались в арестантской (42)

Žiaurus elgesys su triušiu
Вильнюсская полиция нашла и арестантскую закрыла двух девушек, которые подозреваются в жестоком обращении с животными.
Facebook друзья
Rambler's Top100