Полиция ищет людей, которые ставили кресты на выгоревшем участке Горы крестов

10 апреля в деревне Домантай (Шяуляйский район) во время пожара на Горе крестов выгорели кресты на площади около 10 кв. м. Полиция проводит расследования по факту уничтожения чужого имущества опасным для общества способом.

Полиция просит отозваться людей, которые установили кресты на выгоревшем участке - примерно в 3 м от главной тропы (где стоит статуя Девы Марии) в северо-восточном направлении.

Просьба звонить главному следователю Кристине Юсене по номеру 841 397832, писать по эл. почте kristina.jusiene@policija.lt, или следователю Виде Венцкувене, тел. 841 397834, эл.п. vida.venckuviene@policija.lt.