Полиция ищет людей, которые ставили кресты на выгоревшем участке Горы крестов

 (1)
ru.DELFI.lt
четверг, 13 апреля 2017 г. 17:03
10 апреля в деревне Домантай (Шяуляйский район) во время пожара на Горе крестов выгорели кресты на площади около 10 кв. м. Полиция проводит расследования по факту уничтожения чужого имущества опасным для общества способом.
© Šiaulių aps. VPK

Полиция просит отозваться людей, которые установили кресты на выгоревшем участке - примерно в 3 м от главной тропы (где стоит статуя Девы Марии) в северо-восточном направлении.

Просьба звонить главному следователю Кристине Юсене по номеру 841 397832, писать по эл. почте kristina.jusiene@policija.lt, или следователю Виде Венцкувене, тел. 841 397834, эл.п. vida.venckuviene@policija.lt.

Полиция ищет людей, которые ставили кресты на выгоревшем участке Горы крестов
© Šiaulių aps. VPK
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Полиция ищет людей, которые ставили кресты на выгоревшем участке Горы крестов (1)

Полиция ищет людей, которые ставили кресты на выгоревшем участке Горы крестов
10 апреля в деревне Домантай (Шяуляйский район) во время пожара на Горе крестов выгорели кресты на площади около 10 кв. м. Полиция проводит расследования по факту уничтожения чужого имущества опасным для общества способом.

Во время учений военные задержали в Йонавском районе поджигателя (2)

Algirdo bataliono karys ltn. Julius Bertulis
В деревне Лепай (Йонавский район) 12 апреля поздно вечером литовские военные задержали подозреваемого в поджоге здания.

В Каунасе воры разобрали автомобиль (7)

Apvogta Audi
В редакцию портала Kas vyksta Kaune читатель Мартинас сообщил о невероятном происшествии, которое имело место 12 апреля утром на проспекте Саванорю, в Каунасе. Воры так разобрали автомобиль популярной марки, что его с трудом можно было узнать.

Пограничники задержали гражданина Латвии, перевозившего сирийцев

Пограничники задержали гражданина Латвии, перевозившего сирийцев
Калварийские пограничники задержали гражданина Латвии, который на автомобиле нелегально вез в Западную Европу попросивших в Латвии убежище сирийцев - мужчину и его сына. Водителю грозит уголовная ответственность, а сирийцев вернут обратно в Латвию.

Задержан подозреваемый в поджоге Горы крестов (9)

Задержан подозреваемый в поджоге Горы крестов
Полиция Шяуляй расследует поджог Горы крестов. 11 апреля вечером был задержан подозреваемый - житель Паневежского района 72-летний Йонас Ванцявичюс. Ему предъявлены обвинения в уничтожении чужого имущества опасным для общества способом.
Facebook друзья
Rambler's Top100