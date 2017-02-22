Полиции сдался подозреваемый в убийстве Растянис

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ru.DELFI.lt
среда, 22 февраля 2017 г. 16:56
22 февраля, в 16.15 ч. в 1 комиссариат полиции Вильнюса пришел и сдался подозреваемый в убийстве Паулюс Растянис.
Paulius Rastenis
© Vilniaus aps.VPK

Напомним, что его объявили в розыск 13 февраля. Подозреваемый был задержан.

Напомним, что 13 февраля, в 12.30 ч., Вильнюсской полиции сообщили о бойне oколо многоквартирного дома, номер 149, в Жирмунай. Позвонил мужчина, который просил о помощи, он сказал, что другой мужчина ранил его ножом в живот.

Пострадавшего увезли в больницу. В 13.55 ч. из больницы сообщили, что мужчина (1984 г.р.) от полученных ран скончался.

Из того же двора скорая помощь привезла в больницу еще одного раненого ножом мужчину (1989 г.р.). Диагноз: колотая рана в области спины. Мужчина находится в хирургическом отделении.

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