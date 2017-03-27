Полицейские спасали, заточенную в подвале женщину

26 марта полицейские Плунге получили сообщение о том, что в деревне Норвайшай в подвале женщину намеренно закрыл сосед. Приехав на место происшествия, полицейские услышали крик женщины и стук в дверь. Полицейские открыли подвал и вызволили ее.