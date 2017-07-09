Полицейские посетили фестиваль "Ночи блюза" - работы оказалось немало

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 9 июля 2017 г. 17:11
В воскресенье сотрудники литовской полиции решили посетить недавно закончившийся в Варняй фестиваль "Ночи блюза". Как и на фестивале электронной музыки Revoliution нарушителей было достаточно.
© Facebook

На странице литовской полиции в социальной сети Facebook сегодня появились фотографии и сообщение о большом количестве нарушений и пятерых задержанных нетрезвых водителях в Варняй.

"Заглянули на проходящие в Варняй "Ночи блюза". К сожалению, некогда слушать музыку, поскольку работы - за глаза. За несколько часов попались целых шесть нетрезвых, зафиксировано много других грубых нарушений. Мы предупреждаем любителей блюза, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, мы будем работать весь день".

Организатор фестиваля Альгирдас Барнишкис-Блека сказал, что его удивило подобное сообщение полиции, они с удовольствием сотрудничали с полицией каждый год и в этом году в адрес организаторов от полицейских не поступало никаких данных о проверках на фестивале:

"Вчера, проезжая по территории, я и сам видел их автомобиль и два мотоцикла. Однако от них никто не звонил или контактировал другим образом. У меня с ними не было никакого разговора. Я недавно звонил дежурившим на фестивале людям и они сказали, что полицейские проехали пост и не остановились. Для меня это новость, поскольку мы всегда сотрудничаем и дружим. Сотрудничество с полицией есть всегда. При получении разрешений мы согласовываем все планы, но в ходе мероприятие в этом году сотрудничества не было".

Увидев фотографии, он засомневался в их подлинности, поскольку на них зафиксирован и светофор, а в Варняй нет никакого светофора.Он также добавил, что в Варняй могли остановить и не участвовавших в фестивале людей. По словам продюсера, на территории точно не было злоупотребления алкогольными напитками, а уезжающих сами организаторы призывали проверить себя на трезвость. А.Барнишкис-Блека также не считает, что любители этого фестиваля являются типичными нарушителями ограничений скорости.

Представитель полиции Рамунас Матонис пояснил DELFI, что Служба дорожной полиции Литвы работала в Тельшяйском районе, где остановила одного выпившего водителя и провела рейд в Варняй, рядом с территорией фестиваля. Именно здесь полиция остановила пять пьяных водителей. Как сказал Р.Матонис, именно поэтому на одной из фотографий виден светофор. Упомянутая фотография была сделана в Тельшяй.

Смотрите фотогалерею с фестиваля:

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