Покупатель мелкой партии наркотиков вывел полицию на международного преступника

Занимавшийся распространением наркотиков и "отметившийся" в Литве, Дании и Голландии литовец делал это вместе со своим отцом.

Криминалисты Клайпеды в ходе успешной операции изъяли крупную партию психотропных веществ и задержали лиц, подозреваемых в их распространении, сообщает полиция.

В данный момент подозрения в незаконном диспонировании наркотическими и психотропными веществами предъявлены пяти лицам. Троих из них подозревают в распространении наркотиков, в том числе и в особо крупных размерах.

В январе 2017 года у ранее не судимого жителя Клайпеды полиция обнаружила небольшое количество марихуаны. Подозреваемый был повторно задержан в апреле 2017 года. У него опять были обнаружены наркотики. На этот раз, как подозревают, психотропное вещество - метамфетамин.

В марте 2017 году в Клайпеде был задержан ранее не судимый житель Паланги. У него была обнаружена марихуана. Подозревают, что наркотики ему продал ранее не судимый и занимающийся индивидуальной деятельностью житель Клайпеды.

В апреле 2017 года по подозрению в распространении наркотиков правоохранительные органы провели обыск у жителя Клайпеды, судимого ранее за убийство соседа и нарушение общественного порядка. В ходе обыска было обнаружено 83 таблетки, как подозревают, психотропного вещества MDMA.

В тот же день был задержан связываемый с преступным миром, судимый ранее за присвоение чужого имущества в Литве, Дании и Голландии, подозреваемый в поставке наркотиков.

В принадлежащем его отцу подвале нежилого дома была обнаружена крупная партия наркотиков: около 5900 таблеток и 9 фрагментов таблеток, как подозревают, психотропного вещества MDMA, 50 "марок" ЛСД и марихуана.

Двое подозреваемых в распространении наркотиков арестованы, другим назначена более мягкая мера пресечения. Досудебное расследование ведет отдел по расследованию оргпреступности и коррупции Клайпедской окружной прокуратуры.

За незаконное диспонирование наркотическими и психотропными веществами с целью их распространения в УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 15 лет.