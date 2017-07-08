Поиски Вани продолжаются: привлечены дополнительные силы

Госполиция Лaтвии повторно обращается к жителям не оставаться равнодушными к беде и помочь в поисках пропавшего без вести 5-летнего Ивана Берладина. Полиция просит всех делиться информацией об обстоятельствах исчезновения ребенка, а также о людях, которые могут быть с этим связаны.

"Просим жителей сообщать Госполиции о ситуациях, которые произошли в то время, когда пропал мальчик, и показались вам странными, даже если вы изначально не обратили на это внимание", — говорится в обращении Госполиции, где также указано, что, возможно, даже малозначительная на первый взгляд деталь, которая изначально ускользнула от внимания, сможет прояснить ситуацию.

Также в полиции подчеркнули, что помочь в поисках мальчика и расследованию обстоятельств его исчезновения можно именно так — поделиться сведениями, отправив их на мейл puikaliepaja@iem.gov.lv, а также позвонив по телефону 116000.

Это официальные информационные каналы, откуда полиция черпает все приходящие от жителей сведения. Все остальные, которые не упомянуты здесь, являются неофициальными, информация оттуда не доходит до полиции. Официальные каналы мониторятся в режиме 24/7.

Также в Госполиции заявили, что все призывы к добровольцам продолжать физические поиски Ивана Берладина не связаны с полицией и не являются официальными. В настоящее время поиски в Лиепае и ее окрестностях осуществляют около 260 специалистов: сотрудники Госполиции из разных городов с кинологами, Лиепайской муниципальной полиции, служащие Национальных вооруженных сил и земессарги, а также спасатели. Полиция призывает отнестись к поисковым работам с пониманием и обеспечить доступ к закрытым частным территориям и территориям предприятий.

Полиция уже изъяла несколько сотен видеозаписей и почти столько же материалов запрошены у различных учреждений и частных лиц в Лиепае и окрестностях. Сотрудники Госполиции непрерывно обрабатывают и проверяют информацию, опрашивают жителей и проводят допросы.

В пятницу 7 июля для координации действий специалистов, занятых в поисках пропавшего ребенка, начал работать центр управления поисками, который базируется в Учебном центре Морских сил Национальных вооруженных сил в Лиепае.

В ходе поисковой операции вновь осматривают Лиепаю и ее окрестности, уделяя внимание уже другим важным нюансам. Также проверяют берег моря и акваторию.

Эксперты Госполиции с переносной ДНК-лабораторией проверяют изъятые вещи, которые могут иметь отношение к делу о пропаже Ивана Берладина.

На сегодня у следствия есть такая информация: в субботу 1 июля около 8 утра мальчик сел на остановке в Тосмаре в автобус, идущий в сторону Каросты, а через 20 минут пересел на микроавтобус и поехал в центр города, до площади Куршу. В последний раз Ивана видели в субботу около 16 часов в районе улицы Спидолас в Лиепае.

На мальчике была синяя спортивная куртка с капюшоном, с белым рисунком спереди, темные спортивные брюки и бежевые сандалии на босу ногу. Под курткой, возможно, была красная футболка с изображением машинки "Маквин".