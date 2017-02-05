Поиски пропавшего с перевернувшегося в Балтийском море катера рыбака прекращены

В Балтийском море с субботнего вечера искали рыбака, который вышел в море на рыбацком катере. В воскресенье утром спасатели нашли катер и спасли одного находившегося на нем человека.

Минобороны сообщает, что Центр координирования спасения на море ВМС в субботу вечером получил сообщение Службы охраны госграницы о том, что в Балтийском море у Клайпеды пропал катер и двое человек. Была начата спасательная операция.

В воскресенье утром, около 8 ч., был обнаружен перевернувшийся катер и человек на нем. Спасенного на вертолете доставили в Клайпедскую больницу для осмотра. Второго рыбака искали в воскресенье.

Пограничникам о не вернувшихся из моря сообщили их близкие. Близкие сообщили о том, что пропали двое граждан Литвы, которые в субботу в 9 ч. вышли в море за рыбой на 7-метровом катере и планировали вернуться к 18 ч., но не вернулись. Связаться с ними близким не удалось.

Центр координирования спасения на море вызвал на помощь вертолет СОГГ Eurocopter 135 и вертолет ВВС Dauphin, а также два судна ВМС Jotvingis и Šakiai. Дополнительно к участию в операции готовят судно Kuršis.

"С учетом позиции катера пересмотрели районы поиска. Поиск ведется в полном темпе - в указанных секторах пропавшего ищут два вертолета и два спасательных судна", - сказал BNS 5 февраля днем командор-лейтенант ВМС Рамунас Кажерскас.

По его словам, найденный катер подняли на борт судна Šakiai. Спасенный мужчина находится в стабильном состоянии.

В 17 ч. Центр координирования спасения на море, оценив реальные возможности человека выжить в холодных водах Балтийского моря, остановил спасательную операцию, которая длилась в течение 18 часов.

"Опираясь на международную поисково-спасательную практику и возможности человека выжить в такой холодной воде, мы вынуждены констатировать, что сделали все, что могли для поиска второго рыбака. Это больно признать, но при таких условиях, какие наблюдаются сейчас, выжить в Балтийском море в течение такого длительного времени невозможно", – сказал командующий Центром командор Эугениюс Валиковас.

Сейчас температура воды в Балтийском море составляет 0 - +2 градуса, человек без специального оснащения в такой воде может продержаться не больше часа, а в специальной одежде - до 6 ч.

По словам Валиковаса, спасатели искали пропавшего в три раза дольше максимального времени выживания, несколько раз осмотрели район поиска.

Первое сообщение об исчезновении рыбаков поступило 4 февраля, в 22.50 ч. В 8.20 ч. был обнаружен катер и один из членов экипажа на нем.

В ходе проведения операции Центр постоянно поддерживал контакт с близкими пропавшего, их информировали о течении поиска.