Поиски мальчика в Латвии: жителей призывают распространять фото Ивана и проверить записи видеорегистраторов

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rus.DELFI.lv
среда, 5 июля 2017 г. 09:56
В минувший вторник в Лиепае свернули волонтерские поиски пропавшего без вести 5-летнего Ивана Берладина. Однако глава Криминальной полиции Курземского региона Угис Ава призвал всех жителей распространять фото ребенка, а также внимательно пересмотреть записи своих видеорегистраторов, сообщает агентство LETA.
© Foto: Valsts policija

Поиски в Лиепае были прекращены вечером 4 июля. Полиция поменяла тактику, но призвала жителей активно делиться, например, с соседями и знакомыми информацией об исчезновении Ивана. По мнению Авы, необходимо, чтобы о пропаже мальчика знали как можно больше людей.

Глава криминальной полиции КРУП также заверил, что поисковые работы не прекращаются ни на минуту. Ава заявил, что розыск прекратится лишь в том случае, если Иван будет найден.

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Напомним, вечером 4 июля Курземское управление Госполиции опубликовало в Facebook изображение с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей мальчика в день, когда он вышел из своего дома в Лиепае.

Дана и новая ориентировка: на ребенке была синяя спортивная куртка с белым рисунком спереди, с капюшоном, серая футболка (верхняя часть светлее нижней, посередине горизонтальная линия), темные спортивные брюки и босоножки.

Рост Ивана — 120 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые.

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