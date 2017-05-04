Пограничники задержали контрабандистов

ru.DELFI.lt
четверг, 4 мая 2017 г. 17:04
В Вильнюсском районе пограничники задержали троих жителей Вильнюсского и Тракайского районов, которые незаконно попали на территорию Беларуси, там через забор им передали 1000 пачек сигарет, которые они намеревались пронести в Литву. белорусские пограничники задержали двоих подозреваемых и на своей стороне.
© VSAT

Представители СОГГ сообщают, что 3 мая пограничники Падварёнской заставы зафиксировали нарушение границы. В пределах деревни Байорай трое мужчин перешли границу Литвы и Беларуси. В этом месте на литовской стороне есть небольшое болото.

Нарушители подошли к забору на белорусской стороне. Там с белорусской стороны им передали сигареты - две коробки. С ними нарушители возвращались на территорию Литвы.

На место прибыли пограничники, кинолог с собакой. В Медининкском лесу был задержан 21-летний житель Вильнюсского района. Позже задержали еще двоих подозреваемых - 23-летних жителей Вильнюсского и Тракайского районов. Рядом с ними, по поваленной елью пограничники нашли и сигареты - 1000 пачек сигарет Fest с белорусскими бандеролями.

У леса пограничники обнаружили пустой Audi A6. Подозревают, что на нем и приехали нарушители границы. Начато расследование по факту незаконного пересечения границы. В отношении двоих, рядом с которыми были найдены сигареты, ведется расследование по факту контрабанды, им грозит штраф от 2700 до 6000 евро.

21-летний житель Вильнюсского района получил также штраф в размере 130 евро за то, что был без удостоверяющего личность документа в приграничной зоне.

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