Пограничники задержали гражданина Латвии, перевозившего сирийцев

ru.DELFI.lt
среда, 12 апреля 2017 г. 17:12
Калварийские пограничники задержали гражданина Латвии, который на автомобиле нелегально вез в Западную Европу попросивших в Латвии убежище сирийцев - мужчину и его сына. Водителю грозит уголовная ответственность, а сирийцев вернут обратно в Латвию.
© VSAT

11 апреля в пределах деревни Салапераугис, на дороге Мариямполе-Сувалки литовские пограничники остановили автомобиль Audi A6 с латвийскими номерами (машина направлялась в сторону Польши). Автомобилем управлял 36-летний гражданин Латвии. Его документы были в порядке.

Однако в машине были пассажиры. Пограничники выяснили, что это 40-летний гражданин Сирии и его несовершеннолетний сын. Они попросили убежище в Латвии и при них были соответствующие документы. Литовские пограничники связались с латвийскими коллегами, чтобы подтвердить их личности. Сирийцы до получения ответа из государственных ведомств Латвии не имеют права покидать территорию этой страны.

Гражданин Латвии подозревается в перевозке нелегалов. Начато расследование. Водителю грозит штраф, арест, ограничение свободы или тюремное заключение на срок до 6 лет.

Граждан Сирии 12 апреля передали латвийским пограничникам.

Audi A6 гражданина Латвии находится на Калварийской заставе.

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Пограничники задержали гражданина Латвии, перевозившего нелегалов

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