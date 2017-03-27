Пограничники обнаружили убитую браконьерами косулю и утонувшего кабана

Служебная бельгийская овчарка Службы охраны госграницы Слибинас обнаружила попавшуюся в установленную браконьерами петлю косулю, животное скончалось. У границы с Беларусью в озере обнаружили попавшегося в сети браконьеров и погибшего селезня. А у границы с Россией пограничники обнаружили утонувшего кабана.

24 марта в пределах деревни Пакалнишкяй (Игналинский район) пограничники в числе которых был кинолог с собакой, патрулировали границу. Собака обнаружила попавшуюся в петлю косулю. Косуля скончалась на глазах у пограничников, инспекторы по охране дикой природы ничем уже не могли ей помочь.

25 марта в пределах деревни Аколония (Швенченский район) в 1,5 км от границы с Беларусью в озере Скеймис пограничники обнаружили установленную браконьерами сеть.

Они информировали об этом инспекторов охраны дикой природы. Один из пограничников и пограничник на лодке добрались до сети, вытащили ее на берег, в сеть попался и погиб селезень.

26 марта во время патрулирования в пределах деревни Турчинай (Шакяйский район), пограничники шли вдоль реки Шяшупе. По реке проходит граница с Россией. На берегу у самой воды пограничники обнаружили мертвого кабана. Предполагают, что кабан провалился под лед, когда он ещебыл на реке, и утонул, сейчас, когда уровень воды в реке упал, останки оказались на берегу. Обстоятельства происшествия будут расследовать инспекторы охраны дикой природы.