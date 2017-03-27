Пограничники обнаружили убитую браконьерами косулю и утонувшего кабана

 (7)
ru.DELFI.lt
понедельник, 27 марта 2017 г. 17:06
Служебная бельгийская овчарка Службы охраны госграницы Слибинас обнаружила попавшуюся в установленную браконьерами петлю косулю, животное скончалось. У границы с Беларусью в озере обнаружили попавшегося в сети браконьеров и погибшего селезня. А у границы с Россией пограничники обнаружили утонувшего кабана.
© VSAT

24 марта в пределах деревни Пакалнишкяй (Игналинский район) пограничники в числе которых был кинолог с собакой, патрулировали границу. Собака обнаружила попавшуюся в петлю косулю. Косуля скончалась на глазах у пограничников, инспекторы по охране дикой природы ничем уже не могли ей помочь.

25 марта в пределах деревни Аколония (Швенченский район) в 1,5 км от границы с Беларусью в озере Скеймис пограничники обнаружили установленную браконьерами сеть.

Они информировали об этом инспекторов охраны дикой природы. Один из пограничников и пограничник на лодке добрались до сети, вытащили ее на берег, в сеть попался и погиб селезень.

26 марта во время патрулирования в пределах деревни Турчинай (Шакяйский район), пограничники шли вдоль реки Шяшупе. По реке проходит граница с Россией. На берегу у самой воды пограничники обнаружили мертвого кабана. Предполагают, что кабан провалился под лед, когда он ещебыл на реке, и утонул, сейчас, когда уровень воды в реке упал, останки оказались на берегу. Обстоятельства происшествия будут расследовать инспекторы охраны дикой природы.

Пограничники обнаружили убитую браконьерами косулю и утонувшего кабана
© VSAT
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

На месте пожара в Лелюнай обнаружен труп (2)

На месте пожара в Лелюнай обнаружен труп
26 марта, в 14.53 ч., в Лелюнай (Утенский район) горел дом, после того как пожарные потушили огонь, были обнаружены обгоревшие останки хозяина дома (1942 г.р.).

Пограничники обнаружили убитую браконьерами косулю и утонувшего кабана (7)

Пограничники обнаружили убитую браконьерами косулю и утонувшего кабана
Служебная бельгийская овчарка Службы охраны госграницы Слибинас обнаружила попавшуюся в установленную браконьерами петлю косулю, животное скончалось. У границы с Беларусью в озере обнаружили попавшегося в сети браконьеров и погибшего селезня. А у границы с Россией пограничники обнаружили утонувшего кабана.

Полицейские спасали, заточенную в подвале женщину (3)

Policija
26 марта полицейские Плунге получили сообщение о том, что в деревне Норвайшай в подвале женщину намеренно закрыл сосед. Приехав на место происшествия, полицейские услышали крик женщины и стук в дверь. Полицейские открыли подвал и вызволили ее.

У виновника аварии - смертельная доза алкоголя в крови (6)

У виновника аварии - смертельная доза алкоголя в крови
Повредивший на ул.Укмерге в Вильнюсе четыре автомобиля мужчина не хотел отдаться в руки полиции по хорошему, сопротивлялся, когда полицейские пытались вывести его из автомобиля.

В Вильнюсе мужчина ворвался на территорию посольства Японии (15)

В Вильнюсе мужчина ворвался на территорию посольства Японии
В Вильнюсе на территорию посольства Японии ворвался мужчина и стал кулаками бить в двери, требуя посла.
Facebook друзья
Rambler's Top100