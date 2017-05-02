Пограничник остановил пьяного водителя Audi 100

В свободное от службы время пограничник Пагегяйской заставы остановил опасно маневрировавший автомобиль Audi 100. В машине была пьяная компания.

34-летний водитель из Расейнского района был пьян – 2,70 промилле.

СОГГ сообщает, что 1 мая в свой выходной день пограничник Линас Убартас ехал на своем автомобиле по дороге Арёгала – Расейняй – Крижкальнис. У деревни Лесчяй пограничник нагнал странно маневрировавший автомобиль Audi 100.

"Он ехал довольно быстро, время от времени выезжал на встречную полосу. Я решил проверить, в чем дело", - рассказал пограничник.

Он помахал подозрительному водителю и увидел, что тот остановился у обочины. В машине ехали пятеро нетрезвых людей.

Убартас подошел к автомобилю и показал водителю удостоверение. В ответ послышалась нецензурная брань. Пограничник позвонил в полицию, поскольку нетрезвые люди вели себя агрессивно, бранились и размахивали руками.

"Дома я обнаружил синяк, я "заработал" его, когда пытался придержать окно, поскольку водитель пытался закрыть его. Если бы он его закрыл, то мог бы уехать", - вспоминает пограничник.

С трудом, но ему удалось-таки высадить пассажиров из машины. На место происшествия приехала полиция, проверила компанию на трезвость. Все пятеро находившихся в машине были пьяны.