Погиб забравшийся в трансформаторную будку мужчина

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ru.DELFI.lt
понедельник, 29 мая 2017 г. 16:40
В трансформаторной будке погиб житель Йонавского района. Работники компании ESO 28 мая утром отправились по вызову, связанному с проблемами с поставками электроэнергии и обнаружили в трансформаторной будке труп мужчины.
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

По предварительным данным, 42-летнего мужчину убило током, когда он забрался в трансформаторную будку в деревне Лайкишкяй и пытался слить масло. Двери в трансформаторную будку были выломаны. Ведется расследование.

Представитель ESO Саулюс Вайчекаускас сказал, что это трагическое происшествия показывает, что люди вопреки серьезной опасности решаются забираться в трансформаторные будки.

"Неосторожное обращение с электричеством и попытки самовольно забраться в трансформаторные будки представляют опасность для жизни людей. Попытка кражи не стоит тех трагических последствий, которые влечет за собой", – сказал Вайчекаускас.

По словам Вайчекаускаса, ESO принимает массу усилий для того, чтобы пресечь кражи из трансформаторных – постоянно проводят проверки, внедряют системы защиты, используют модифицированное масло,которое непригодно для двигателей внутреннего сгорания.

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