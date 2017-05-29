Погиб забравшийся в трансформаторную будку мужчина

В трансформаторной будке погиб житель Йонавского района. Работники компании ESO 28 мая утром отправились по вызову, связанному с проблемами с поставками электроэнергии и обнаружили в трансформаторной будке труп мужчины.

По предварительным данным, 42-летнего мужчину убило током, когда он забрался в трансформаторную будку в деревне Лайкишкяй и пытался слить масло. Двери в трансформаторную будку были выломаны. Ведется расследование.

Представитель ESO Саулюс Вайчекаускас сказал, что это трагическое происшествия показывает, что люди вопреки серьезной опасности решаются забираться в трансформаторные будки.

"Неосторожное обращение с электричеством и попытки самовольно забраться в трансформаторные будки представляют опасность для жизни людей. Попытка кражи не стоит тех трагических последствий, которые влечет за собой", – сказал Вайчекаускас.

По словам Вайчекаускаса, ESO принимает массу усилий для того, чтобы пресечь кражи из трансформаторных – постоянно проводят проверки, внедряют системы защиты, используют модифицированное масло,которое непригодно для двигателей внутреннего сгорания.