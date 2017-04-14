Поджигатель Горы крестов угрожал поджечь прокуратуру

Прокурор Шяуляйской участковой прокуратуры Лилия Салдукене обратилась в суд с просьбой взять под арест жителя Паневежского района Йонаса Ванцявичюса, которого подозревают в том, что 10 апреля он поджог Гору крестов.
Шяуляйских полицейских информировали о том, что паневежская полиция начала расследование в отношении жителя Паневежского района Ванцявичюса - мужчина угрожал поджечь здание Паневежской окружной прокуратуры.
С учетом новых данных и для пресечения других возможных преступных действий прокурор обратилась в суд с просьбой разрешить арест подозреваемого на 3 месяца. Сейчас ему назначена мера пресечения в виде письменной подписки о невыезде.
Вопрос назначения меры пресечения суд будет решать 14 апреля.