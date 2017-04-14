Поджигатель Горы крестов угрожал поджечь прокуратуру

 (3)
ru.DELFI.lt
пятница, 14 апреля 2017 г. 09:04
Прокурор Шяуляйской участковой прокуратуры Лилия Салдукене обратилась в суд с просьбой взять под арест жителя Паневежского района Йонаса Ванцявичюса, которого подозревают в том, что 10 апреля он поджог Гору крестов.
© Šiaulių aps. VPK

Шяуляйских полицейских информировали о том, что паневежская полиция начала расследование в отношении жителя Паневежского района Ванцявичюса - мужчина угрожал поджечь здание Паневежской окружной прокуратуры.

С учетом новых данных и для пресечения других возможных преступных действий прокурор обратилась в суд с просьбой разрешить арест подозреваемого на 3 месяца. Сейчас ему назначена мера пресечения в виде письменной подписки о невыезде.

Вопрос назначения меры пресечения суд будет решать 14 апреля.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Поджигатель Горы крестов угрожал поджечь прокуратуру (3)

Поджигатель Горы крестов угрожал поджечь прокуратуру
Прокурор Шяуляйской участковой прокуратуры Лилия Салдукене обратилась в суд с просьбой взять под арест жителя Паневежского района Йонаса Ванцявичюса, которого подозревают в том, что 10 апреля он поджог Гору крестов.

Полиция ищет людей, которые ставили кресты на выгоревшем участке Горы крестов (4)

Полиция ищет людей, которые ставили кресты на выгоревшем участке Горы крестов
10 апреля в деревне Домантай (Шяуляйский район) во время пожара на Горе крестов выгорели кресты на площади около 10 кв. м. Полиция проводит расследования по факту уничтожения чужого имущества опасным для общества способом.

Во время учений военные задержали в Йонавском районе поджигателя (4)

Algirdo bataliono karys ltn. Julius Bertulis
В деревне Лепай (Йонавский район) 12 апреля поздно вечером литовские военные задержали подозреваемого в поджоге здания.

В Каунасе воры разобрали автомобиль (12)

Apvogta Audi
В редакцию портала Kas vyksta Kaune читатель Мартинас сообщил о невероятном происшествии, которое имело место 12 апреля утром на проспекте Саванорю, в Каунасе. Воры так разобрали автомобиль популярной марки, что его с трудом можно было узнать.

Пограничники задержали гражданина Латвии, перевозившего сирийцев

Пограничники задержали гражданина Латвии, перевозившего сирийцев
Калварийские пограничники задержали гражданина Латвии, который на автомобиле нелегально вез в Западную Европу попросивших в Латвии убежище сирийцев - мужчину и его сына. Водителю грозит уголовная ответственность, а сирийцев вернут обратно в Латвию.
Facebook друзья
Rambler's Top100