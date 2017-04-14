С учетом новых данных и для пресечения других возможных преступных действий прокурор обратилась в суд с просьбой разрешить арест подозреваемого на 3 месяца. Сейчас ему назначена мера пресечения в виде письменной подписки о невыезде.

Шяуляйских полицейских информировали о том, что паневежская полиция начала расследование в отношении жителя Паневежского района Ванцявичюса - мужчина угрожал поджечь здание Паневежской окружной прокуратуры.

Прокурор Шяуляйской участковой прокуратуры Лилия Салдукене обратилась в суд с просьбой взять под арест жителя Паневежского района Йонаса Ванцявичюса, которого подозревают в том, что 10 апреля он поджог Гору крестов.

Поджигатель Горы крестов угрожал поджечь прокуратуру Прокурор Шяуляйской участковой прокуратуры Лилия Салдукене обратилась в суд с просьбой взять под арест жителя Паневежского района Йонаса Ванцявичюса, которого подозревают в том, что 10 апреля он поджог Гору крестов.

Полиция ищет людей, которые ставили кресты на выгоревшем участке Горы крестов 10 апреля в деревне Домантай (Шяуляйский район) во время пожара на Горе крестов выгорели кресты на площади около 10 кв. м. Полиция проводит расследования по факту уничтожения чужого имущества опасным для общества способом.

Во время учений военные задержали в Йонавском районе поджигателя В деревне Лепай (Йонавский район) 12 апреля поздно вечером литовские военные задержали подозреваемого в поджоге здания.

В Каунасе воры разобрали автомобиль В редакцию портала Kas vyksta Kaune читатель Мартинас сообщил о невероятном происшествии, которое имело место 12 апреля утром на проспекте Саванорю, в Каунасе. Воры так разобрали автомобиль популярной марки, что его с трудом можно было узнать.