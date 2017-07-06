Подросток из Литвы жестоко избил бывшего учителя

Живущий в Великобритании подросток из Литвы Лукас Миколюнас на улице напал на бывшего учителя и жестоко избил его. Врачи опасаются, что пострадавший может ослепнуть.

Хирург, который оперировал 40-летнего Христиана Доусона, сказал, что голова учителя была сильно разбита. У мужчины был сломан нос, глазницы, а для восстановления челюсти потребовались дополнительные операции, пишет tiesa.com.

18-летний Миколюнас напал на учителя, когда тот возвращался домой после вечеринки с друзьями. Миколюнас не смог назвать причину, по которой напал на Доусона, однако Доусон сказал, что был учителем подростка.

Инцидент произошел 17 марта 2017 года. Около 2.00 ч. Доусона в центре Халла остановил Миколюнас. Молодой человек, не сказав ни слова, пустил в ход кулаки.

Доусон узнал в агрессоре своего бывшего ученика. Когда он пришел в себя, он нашел фотографию молодого человека в Facebook и передал ее полиции.

Миколюнас в суде свою вину отрицал, однако суд осудил его за нанесение тяжких увечий.