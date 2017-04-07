Подозрительного мужчину, который интересовался детьми, увезли в психбольницу

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ru.DELFI.lt
пятница, 7 апреля 2017 г. 16:05
Полицейские доставили в Государственный центр психического здоровья мужчину, который по непонятной причине пытался заманить в свой автомобиль девочку.
© DELFI / Ainis Gurevičius

6 апреля, в 18.19 ч., в полицию обратилась мать девочки 2008 г.р. Она сообщила, что час назад, в Лентварисе (Тракайский район), когда ее дочь возвращалась из школы, за ней ехал серебристый микроавтобус, водитель которого просил девочку подойти к машине. Когда девочка побежала в сторону прохожих, мужчина стал преследовать ее и звать назад. Когда ему не удалось заманить девочку, он уехал.

Полиция начала поиск подозреваемого. В поиске им помогла живущая в Тракай мать двоих мальчиков 7 и 9 лет, у которой подозрения вызвал водитель серебристого микроавтобуса. Когда она с детьми стояла на остановке, к ним подъехал этот автомобиль, водитель открыл окно и стал странно улыбаться детям, затем уехал.

Благодаря этим данным полиция вскоре установила личность подозреваемого и место жительства. Полицейские приехали к его дому, им открыла дочь подозреваемого и сказала, что папа спит. Она также сказала, что он болен и с трудом ориентируется в пространстве.

Оценив положение, полиция доставила подозреваемого в больницу. Дети не пострадали.

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