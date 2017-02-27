Подозревают родителей: 7-месячная девочка в коматозном состоянии

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ru.DELFI.lt
понедельник, 27 февраля 2017 г. 14:26
В ночь с воскресенья на понедельник, около 1.20 ч., в Республиканскую шяуляйскую больницу матери и ребенка из квартиры в Шяуляй была доставлена 7-месячная девочка. Первичный диагноз - травма головы и сотрясение мозга.
© DELFI / Andrius Ufartas

Из-за кровоизлияния в мозг девочка оказалась в состоянии клинической смерти, ее привели в чувство в реанимации, но состояние младенца по-прежнему остается очень тяжелым. Младенец находится в коматозном состоянии и лежит в отделении интенсивной терапии.

На теле младенца врачи обнаружили следы побоев. Причину кровоизлияния в мозг врачи еще устанавливают. Первичная версия - сильная тряска или избиение.

17-летняя мать девочки, по сведениям полиции, приехала в Шяуляй в этом году из Каунаса. Она поселилась у 24-летнего сожителя, который, по сведениям полиции, отцом ребенка не является.

Молодая мать сказала, что у девочки с рождения есть проблемы со здоровьем. В ночь на понедельник она начала задыхаться - начался приступ эпилепсии.

Молодая мать и ее сожитель закрыты в арестантскую, начато расследование. До сих пор допрашивают подозреваемых.

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