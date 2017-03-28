Во вторник полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве семьи из 4 человек Эгидиюс Анупрайтис задержан в Мариямпольском уезде.

Подозреваемый в убийстве семьи Анупрайтис задержан Во вторник полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве семьи из 4 человек Эгидиюс Анупрайтис задержан в Мариямпольском уезде.

В Каунасском районе мужчина скончался за рулем автомобиля 27 марта, в 8.55 ч., в Каунасском районе, в деревне Мастайчяй, на 82-м км дороги Мариямполе-Каунас, обнаружили съехавший с дороги автомобиль Kia Sportage, а в нем - мертвого водителя (1947 г.р.).

В Каунасском районе убита семья, разыскивают вооруженного подозреваемого 27 марта, в 17.45 ч. поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай, Каунасский район, обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями: мужчины (1967 г.р.), его супруги (1968 г.р.), его матери (1942 г.р.) и его брата (1979 г.р.). На месте происшествия обнаружили и раненого отца (1936 г.р.) мужчины, пожилой человек находится в шоковом состоянии, его увезли в больницу. На месте происшествия работает полиция, осматривают место происшествия и окрестности.

На месте пожара в Лелюнай обнаружен труп 26 марта, в 14.53 ч., в Лелюнай (Утенский район) горел дом, после того как пожарные потушили огонь, были обнаружены обгоревшие останки хозяина дома (1942 г.р.).