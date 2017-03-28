Подозреваемый в убийстве семьи Анупрайтис задержан

27 марта, в 17.45 ч. поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай, Каунасский район, обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями: мужчины (1967 г.р.), его супруги (1968 г.р.), его матери (1942 г.р.) и его брата (1979 г.р.). На месте происшествия обнаружили и раненого отца (1936 г.р.) мужчины, пожилой человек находится в шоковом состоянии, его увезли в больницу. На месте происшествия работает полиция, осматривают место происшествия и окрестности.
Служебная бельгийская овчарка Службы охраны госграницы Слибинас обнаружила попавшуюся в установленную браконьерами петлю косулю, животное скончалось. У границы с Беларусью в озере обнаружили попавшегося в сети браконьеров и погибшего селезня. А у границы с Россией пограничники обнаружили утонувшего кабана.