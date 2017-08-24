Подозреваемый в убийстве Растянис был трижды судим за насилие

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ru.DELFI.lt
четверг, 24 августа 2017 г. 09:15
34-летний вильнюсец Паулюс Растянис, которого подозревают в преднамеренном убийстве, вскоре предстанет перед судом, однако до суда останется в Лукишкском СИЗО.
Paulius Rastenis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Такое решение вынесла судья Аушра Белске – она решила еще на три месяца продлишь срок ареста подозреваемого.

Суд решил назначить самую жесткую меру пресечения, поскольку Растяниса подозревают в совершении очень тяжкого преступления.

Кроме того, на момент задержания подозреваемый нигде не работал, не женат и прежде работал в Германии и Голландии.

По данным суда, Растянис неоднократно был наказан в административном порядке, трижды судим за насилие.

Уголовное дело в отношении Растяниса передано в Вильнюсский окружной суд, слушания должны начаться в середине сентября.

Согласно материала дела, 13 февраля в столичном микрорайоне Жирмунай на стоянке для машин Растянис ранил ножом двух человек. В тот вечер в полицию позвонил мужчина, который сказал, что другой мужчина ранил его ножом в живот. Пострадавший (1984 г.р.) не выжил. О его смерти врачи сообщили полиции примерно через час.

Второго, как предполагают, раненого Растянисом в том же дворе мужчину (1989 г.р.) врачи увезли в хирургическое отделение.

Подозреваемый 9 дней скрывался от полиции, но потом сдался.

Растянис сказал полицейским, что всегда носит с собой нож, а в день совершения преступления был трезвым. Конфликт на стоянке произошел из-за неправильной парковки.

Между тем оставшийся в живых пострадавший рассказал, что он с другом сидел в машине и обедал, тут подъехал Растянис и стал возмущаться, что ему негде оставить машину.

Во время перебранки Растянис сначала использовал слезоточивый газ, а потом ранил их ножом.

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