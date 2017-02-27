Подозреваемый в убийстве 18-летнего уверяет, что защищался от нескольких нападавших

ru.DELFI.lt
понедельник, 27 февраля 2017 г. 15:35
27 февраля после обеда в Вильнюсский участковый суд был доставлен подозреваемый в убийстве молодой человек. Он был задержан в субботу вечером, вскоре после того, как, как подозревают, на ул. Жальгирё ножом зарезал своего ровесника. 18-летний пострадавший скончался на месте.
© DELFI / Andrius Ufartas

Прокурор обратился в суд, чтобы тот назначил меру пресечения подозреваемому. По данным полиции, в вечер совершения преступления компания праздновала в квартире одной девушки. Между молодыми людьми разгорелся конфликт, они вышли на улицу и там один другого пырнул ножом. После этого подозреваемый в убийстве убежал, вскоре его обнаружили и задержали в Жирмунай.

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По пути в суд подозреваемый закрывал лицо капюшоном. Его защищает адвокат Кястутис Бетингис - бывший заместитель генерального прокурора, бывший глава Каунасской окружной прокуратуры.

Подозреваемый утверждает, что защищался от нескольких напавших на него молодых людей.

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Подозреваемый в убийстве 18-летнего уверяет, что защищался от нескольких нападавших
27 февраля после обеда в Вильнюсский участковый суд был доставлен подозреваемый в убийстве молодой человек. Он был задержан в субботу вечером, вскоре после того, как, как подозревают, на ул. Жальгирё ножом зарезал своего ровесника. 18-летний пострадавший скончался на месте.

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