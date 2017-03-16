Подозреваемые пытались проглотить наркотики

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ru.DELFI.lt
четверг, 16 марта 2017 г. 14:31
Задержанные на магистрали Каунас-Клайпеда подозреваемые пытались проглотить наркотики. Мужчины оказывали сопротивление полиции, однако полицейским удалось сломить их сопротивление.
© Klaipėdos aps. VPK

Были задержаны распространители героина.

Расследование полиция начала еще в 2016 г. В октябре на магистрали Каунас-Клайпеда полиция остановила ехавший в портовый город автомобиль, в нем находился клайпедчанин, который декларировал место жительства в Англии.

Во время осмотра транспортного средства полиция обнаружила 100 г героина. Наркотики обнаружили и в квартире подозреваемого. В ходе расследования было получены данные, что наркотики мужчина приобрел в Вильнюсе, в этом ему помог знакомый.

Этого знакомого и его сообщника также задержали на автомагистрали. Подозреваемые оказали полиции сопротивление и пытались проглотить наркотики, поэтому пришлось воспользоваться электрошоккером.

Все трое подозреваемых были задержаны и доставлены в Клайпедскую арестантскую. Им предъявлены обвинения в незаконном хранении большого количества наркотиков. Мужчине, который приобрел наркотики, назначили более мягкую меру пресечения.

В ходе расследования выяснилось, что наркотики подозреваемым продал ранее судимый за грабеж, кражу, незаконное хранение оружия и убийство вильнюсец. Его задержали в начале февраля 2017 года. У задержанного обнаружили героин, кокаин и гашиш. Подозреваемый был задержан.

За незаконное хранение наркотиков подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 2 до 15 лет.

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