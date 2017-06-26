Подозреваемому в убийстве четырех членов семьи Анупрайтису продлили арест

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ru.DELFI.lt
понедельник, 26 июня 2017 г. 16:27
Каунасский окружной суд в понедельник продлил на три месяца арест Эгидиюса Анупрайтиса, который, как подозревают, в деревне Гайжянай Каунасского района убил четырех членов своей семьи, а еще одному близкому нанес тяжелый вред здоровью.
Kauno rajone rasta išžudyta šeima
© DELFI montažas

Как сообщается в сообщении суда, назначая данную меру, суд принял во внимание и то, что подозреваемый может мешать процессу, пытаясь оказать влияние на не опрошенную пострадавшую Г.А.

"Хотя адвокат подозреваемого в ходе заседания суда просил назначить для Анупрайтиса более мягкую меру пресечения - интенсивный надзор, у подозреваемого нет никакого иного места жительства, кроме места совершения преступления, которое является и местом происшествия, которое осмотрено и опечатано полицией", - говорит рассматривавший просьбу прокурора судья Аудрюс Мейлутис.

Кроме того, суд учел и то, что подозреваемый намеревался покинуть Литву, имеет социальные связи за рубежом, он там учился.

"Подозреваемому грозит крайне суровое наказание в виде лишения свободы, поэтому он, находясь на свободе, может пытаться скрыться от полиции", - сказал судья.

DELFI напоминает, что под Каунасом, в Гайженай, 27 марта, вечером, обнаружили трупы 4 человек с огнестрельными ранениями. Под подозрением оказался сын одного из убитых. Предполагают, что убийство было совершено 25 марта, вечером. Подозреваемого искали около 50 полицейских. 28 марта Анупрайтиса задержали в Мариямполе. До этого происшествия он в поле зрения не попадал, работал охранником.

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