Под Вильнюсом столкнулись автомобили, пострадала беременная женщина

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ru.DELFI.lt
четверг, 22 июня 2017 г. 13:13
22 июня, около 12 ч., на Неменчинском шоссе, рядом с Антавиляй, под Вильнюсом произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля, сообщили о том, что пострадала беременная женщина.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По предварительным данным, водитель ехавшего в сторону Вильнюса автомобиля Toyota притормозил, а в его машину врезался ехавший сзади Renault, которым управляла беременная женщина.

В результате столкновения Toyota выехала на встречную полосу, по которой ехал грузовик с американскими военными. Реакция водителя грузовика была мгновенной - чтобы избежать столкновения он съехал с дороги. К счастью, машина остановилась на поляне.

Военные не пострадали, пострадали водитель Renault и водитель Toyota.

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