Под Вильнюсом столкнулись автомобили, пострадала беременная женщина

22 июня, около 12 ч., на Неменчинском шоссе, рядом с Антавиляй, под Вильнюсом произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля, сообщили о том, что пострадала беременная женщина.
По предварительным данным, водитель ехавшего в сторону Вильнюса автомобиля Toyota притормозил, а в его машину врезался ехавший сзади Renault, которым управляла беременная женщина.
В результате столкновения Toyota выехала на встречную полосу, по которой ехал грузовик с американскими военными. Реакция водителя грузовика была мгновенной - чтобы избежать столкновения он съехал с дороги. К счастью, машина остановилась на поляне.
Военные не пострадали, пострадали водитель Renault и водитель Toyota.