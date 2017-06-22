Под Вильнюсом столкнулись автомобили, пострадала беременная женщина

22 июня, около 12 ч., на Неменчинском шоссе, рядом с Антавиляй, под Вильнюсом произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля, сообщили о том, что пострадала беременная женщина.