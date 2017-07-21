21 июля, в 10.57 ч., поступило сообщение о ДТП на дороге A1, около Григишкес. На дороге, ведущей в сторону Вильнюса, столкнулись трактор, грузовик и легковой автомобиль Audi.

Удар был сильны, трактор перевернулся, а легковой автомобиль съехал с дороги. Врачи скорой помощи увезли в больницу трех человек.

Из-за ДТП образовались огромные заторы, полиция регулирует движение.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда грузовик зацепил трактор, а тот падая, зацепил легковой автомобиль Audi.

Полиция сообщила, что на место для регулирования движения выехал еще один экипаж полиции. На месте происшествия работает специальный кран. Если работы затянутся, обратятся в компанию, отвечающую за движение на магистральных дорогах, чтобы оборудовали объезд.

Ц 14.00 ч. полиция сообщила, что трактор с дороги убрали, восстановлено движение на обеих полосах.

DELFI благодарит читателя за видео.