Полиция начала по факту гибели мужчины уголовное дело. В Государственной инспекции по труду сообщили, что погибший был работником литовского предприятия, поэтому расследование проводит трудовая инспекция Литвы.

Несчастный случай произошел около 10.30. Погибший был гражданином Литвы 1972 г. рожд.

В Вильнюсском районе погиб парашютист В субботу примерно в 12:15 в Вильнюсском районе на Кивишском аэродроме погиб парашютист, его возраст - около 50 лет.

Под Лиепаей погиб литовец, попавший в измельчитель веток 11 мая в Латвии, в Эмбутской волости Вайнедского края, на одном из предприятий погиб мужчина, которого зажало в измельчителе веток, сообщили в Курземском региональном управлении полиции, сообщает mixnews.lv.

ВИДЕО: Эстонская полиция с помощью шипов остановила водителя "под кайфом" Эстонская полиция опубликовала видеозапись задержания водителя, который не реагировал на приказы остановиться. Полицейский применил редкое спецсредство - так называемые "полицейские шипы", которые позволили пробить колеса в автомобиле нарушителя.

Около Maxima bazė тягач с полуприцепом снес ограждения и выехал на автостоянку 12 мая, в 10.10 ч., вильнюсская полиция получила сообщение о том, что на окраине Вильнюса, на проспекте Саванорю, у магазина Maxima bazė, тягач с полуприцепом снес ограждение и выехал на автостоянку, где повредил 10 автомобилей (1 из автомобилей перевернулся), а затем съехал в кювет.