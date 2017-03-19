Под Электренай горел птичник

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 19 марта 2017 г. 10:16
19 марта, в 6.26 ч., пожарным-спасателям сообщили, что в деревне Аусенишкис (Электренская мэрия) горит птичник.
© Shutterstock nuotr.

Загорелся хозяйственный ангар. По словам спасателей, птиц в нем нет. Пожар сильный - на место происшествия выехали восемь автоцистерн.

На птичнике в Вевисе пожар потушили около 9 ч.

Исполнительный директор птичника Палмира Римдейкене сказала, что горел только один цех по переработке мяса, деятельность птичника не была нарушена. Во время пожара люди не пострадали, причины пожара и нанесенный ущерб уточняются.

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