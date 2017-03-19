Под Электренай горел птичник

19 марта, в 6.26 ч., пожарным-спасателям сообщили, что в деревне Аусенишкис (Электренская мэрия) горит птичник.

Загорелся хозяйственный ангар. По словам спасателей, птиц в нем нет. Пожар сильный - на место происшествия выехали восемь автоцистерн.

На птичнике в Вевисе пожар потушили около 9 ч.

Исполнительный директор птичника Палмира Римдейкене сказала, что горел только один цех по переработке мяса, деятельность птичника не была нарушена. Во время пожара люди не пострадали, причины пожара и нанесенный ущерб уточняются.