По следам жуткого преступления: 21-летний мужчина изнасиловал и убил пенсионерку

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Лютаурас Рудзявичюс завершил расследование дела об изнасиловании и убийстве 91-летней женщины и передал его в суд.

В сентябре 2016 года в Вильнюсе, в квартире был обнаружен труп пенсионерки (1925 г.р.) со следами травм в области головы. В ходе выяснения обстоятельств смерти женщины, установили, что она была изнасилована, а затем задушена.

Через месяц после совершения этого убийства в Друскининкай был задержан 21-летний подозреваемый Э.В.

Э.В. свою вину не признавал и рассказывал свои версии происшествия, утверждал, что ничего не помнит, не помнит и где работал в сентябре. Однако полученные результаты ДНК подтвердили подозрения полицейских.

Согласно материалам дела, в начале сентябре 2016 года Э.В. вломился в квартиру пожилой соседки, повалил ее на пол и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, он задушил пожилую женщину.

По словам прокурора Рудзявичюса, это было интенсивное и непростое расследование, поскольку сразу на подозреваемого выйти не удалось. В ходе расследования допросили много свидетелей, провели исследования. В конце подозреваемого все же нашли и арестовали. Молодой человек до суда находится под арестом.

Э.В. обвиняют в изнасиловании и убийстве. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.