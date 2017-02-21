По следам жуткого преступления: 21-летний мужчина изнасиловал и убил пенсионерку

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ru.DELFI.lt
вторник, 21 февраля 2017 г. 14:58
Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Лютаурас Рудзявичюс завершил расследование дела об изнасиловании и убийстве 91-летней женщины и передал его в суд.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

В сентябре 2016 года в Вильнюсе, в квартире был обнаружен труп пенсионерки (1925 г.р.) со следами травм в области головы. В ходе выяснения обстоятельств смерти женщины, установили, что она была изнасилована, а затем задушена.

Через месяц после совершения этого убийства в Друскининкай был задержан 21-летний подозреваемый Э.В.

Э.В. свою вину не признавал и рассказывал свои версии происшествия, утверждал, что ничего не помнит, не помнит и где работал в сентябре. Однако полученные результаты ДНК подтвердили подозрения полицейских.

Согласно материалам дела, в начале сентябре 2016 года Э.В. вломился в квартиру пожилой соседки, повалил ее на пол и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, он задушил пожилую женщину.

По словам прокурора Рудзявичюса, это было интенсивное и непростое расследование, поскольку сразу на подозреваемого выйти не удалось. В ходе расследования допросили много свидетелей, провели исследования. В конце подозреваемого все же нашли и арестовали. Молодой человек до суда находится под арестом.

Э.В. обвиняют в изнасиловании и убийстве. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

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