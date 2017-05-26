По следам похищенного Сабулиса: говорят об убийстве, объявлен международный розыск

Начальник ГКП Каунасского округа Дарюс Жукаускас сказал, что люди активно помогают в поиске пропавшего Эгидиюса Сабулиса. К сожалению, молодого человека еще не нашли и, возможно, его уже нет в живых. Мужчину ищут и за пределами Литвы.

"Часть поступившей от людей информации оказалась ценной. После происшествия мы просили людей проверить записи видеорегистраторов в машинах те, кто ехал по дороге Каунас-Мариямполе, я понимаю, что прошло несколько дней, вряд ли у кого-то эти записи сохранились, поэтому мы просим о помощи не только в Литве, но и за рубежом", – сказал DELFI Жукаускас.

В ходе расследования выяснились новые детали: эксперты нашли в VW Transporter, на котором из Вилиямполе увезли Сабулиса, нашли следы его крови. Полиция выяснила, что преступники могли также использовать и автомобиль Volvo, его фотографии полиция предала огласке.

"26 мая прокурор переквалифицировал расследование в расследование убийства и обратился в суд с просьбой разрешить арест подозреваемых, – сказал Жукаускас на пресс-конференции. – Удалось найти еще одно транспортное средство, которым пользовался один из подозреваемых - Вацловас Вайткявичюс. Volvo сейчас в руках полиции".

Выводы экспертов, позволяют предположить, что Сабулиса уже нет в живых. Его кровь была обнаружена, как в автомобиле, так и "в других местах". Однако пока об этих местах подробно не сообщается.

Глава Каунасской полиции сказал, что сознательность людей растет, все больше жителей стараются помочь полиции. Именно активность людей позволила быстро найти VW Transporter.

Жукаускас задержание подозреваемых считает лишь вопросом времени, делают все, что бы это произошло как можно скорее. В Литве ищут в Каунасском, Мариямпольском и Шяуляйском регионах, объявлен международный розыск.

По сведениям полиции, подозреваемые и пропавший были знакомы.

разыскивают хорошо известных полиции: ранее судимый житель Шяуляй Вацловас Вайткявичюс (1962 г.р.), житель Шяуляйского района Денисас Вайткявичюс (1993 г.р.) и житель Юрбаркского района Паулюс Тамошявичюс (1987 г.р.).

Напомним, что 16 мая, в 18.00-19.00 ч. в Каунасе, в Вилиямполе Сабулис ушел из дома и пропал без вести. В ходе расследования выяснилось, что он сел в серый VW Transporter и планировал ехать в Шяуляй.