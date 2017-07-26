По Каунасу бродил лось, спасательная операция длилась три часа

Рабочий день 24 июля начался для патрульных каунасской полиции Томаса Печюлиса и Арнаса Пацявичюса с необычного вызова.

В 15.59 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Скуодо, рядом с ТЦ Norfa, по проезжей части ходит лось, который мешает движению транспорта.

Приехав на место происшествия, полицейские не растерялись. Они вызвали на помощь подмогу, а также работников Дома опеки над животными Nuaras. Лося пешие полицейские и полиция на автомобиле сопроводили до безопасного места, в тупик, где ввели ему снотворное. После этого животное увезли в Вайшвидавский лес и выпустили на волю.

Операция по спасению лося длилась около 3 часов. По словам специалистов, это был тот редкий случай, когда без вреда для животного его удалось доставить в безопасное место.